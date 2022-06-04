"Призведе до ядерної катастрофи": що може статися на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
На сьогоднішній день відключення Запорізької АЕС окупантами не є можливим. Про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
Якщо окупанти поставлять весь персонал під дула зброї, то вони можуть змусити працівників вимкнути станцію, але це буде актом ядерного тероризму. Тому що разом з відключенням станції будуть зупинені всі насоси, які охолоджують активні зони реактора, їх там 6 штук. Звичайно це призведе до ядерної катастрофи, тому ми не вважаємо це можливим. І персонал буде до останнього робити, щоб блоки працювали безпечно, а це означає, що вони працюють на енергосистему України.
Котін додав, що персонал ЗАЕС працює під тиском окупантів, який останнім часом посилюється.
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