До Маріуполя прибуло російське судно, щоб викрасти метал [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
До Маріупольського порту 4 червня зайшло вже друге судно з російським прапором, на яке загарбники завантажать викрадений у місті металопрокат.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Мародрество росії в дії. Прямо зараз в акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором росії і швартується під погрузку металопрокату. Апетит приходить під час їжі. Мародери…" – йдеться в дописі.
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