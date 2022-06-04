російський окупант розповів своїй матері про порядки в російській армії, яка вже понад сто днів воює в Україні.

Запис перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки України.

Рашист розповідає, що масове мародерство стало звичним явищем, а в сусідньому селі окупанти зґвалтували неповнолітню дівчинку.



За його словами, підрозділ зазнав великих втрат. У строю залишилися здебільшого недосвідчені бійці. А через відсутність комунікації постійно відбуваються перестрілки між своїми.

"У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят, наших там нет. Все едут туда, всех уложили. Там инженера положили 15 бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще наша артиллерия бывает нашу пехоту кроет", - скаржиться загарбник.

За його словами, ЗСУ знищили техніку підрозділу, тому командир полку наказав окупантам йти у бій із лопатами. Коли висадили в повітря бойові машини, він сказав брати лопати і йти як піхота, помирати.