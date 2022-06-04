Американська компанія Blue Origin успішно провела в суботу, 4 червня, черговий суборбітальний політ свого космічного човника New Shepard із шістьма туристами на борту.

Запуск з космодрому в районі міста Ван-Хорн (штат Техас) відбувся о 16:26 за київським часом, після чого корабель піднявся на висоту близько 100 км, на якій пасажири опинилися в стані невагомості.

Незадовго до цього від човника відокремилася ступінь ракети-носія, яка автоматично приземлилася на космодромі. New Shepard за кілька хвилин також здійснив посадку за допомогою парашутів. Політ тривав трохи більше 10 хвилин.

Запуск став п'ятим польотом New Shepard із туристами на борту. Попередні відбулися у липні, жовтні, грудні 2021 року, а також 31 березня цього року.

Під час першого польоту New Shepard з пасажирами на борту 20 липня 2021 серед них був власник Blue Origin мільярдер Джефф Безос. Компанія не розкриває, скільки коштує подорож для туристів.