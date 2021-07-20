Безос летит в космос: где смотреть трансляцию [ Редактировать ]
Во вторник, 20 июля, в 16:00 по киевскому времени самый богатый человек мира, владелец компании Blue Origin Джефф Безос вместе с пассажирами полетят в космос. Давайте разберемся, где посмотреть трансляцию первого пилотируемого полета Blue Origin.
Отметим, что событие пройдет в 52-ю годовщину миссии "Аполлон-11", в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.
Прямая трансляция будет проходит на сайте BlueOrigin.com. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса и мест для присутствия зрителей поблизости нет.
Экипаж:
- основатель Джефф Безос,
- его брат Марк,
- 82-х летняя астронавтка,
- участница Mercury 13 Уолли Фанк,
- 18-ти летний Оливер Деймен, окончивший школу год назад.
Так, космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю.
Ранее сообщалось, что Илон Маск купил билет в космос у Virgin Galactic.
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