Во вторник, 20 июля, в 16:00 по киевскому времени самый богатый человек мира, владелец компании Blue Origin Джефф Безос вместе с пассажирами полетят в космос. Давайте разберемся, где посмотреть трансляцию первого пилотируемого полета Blue Origin.

Отметим, что событие пройдет в 52-ю годовщину миссии "Аполлон-11", в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

Прямая трансляция будет проходит на сайте BlueOrigin.com. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса и мест для присутствия зрителей поблизости нет.

Экипаж:

основатель Джефф Безос,

его брат Марк,

82-х летняя астронавтка,

участница Mercury 13 Уолли Фанк,

18-ти летний Оливер Деймен, окончивший школу год назад.

Так, космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю.

Ранее сообщалось, что Илон Маск купил билет в космос у Virgin Galactic.

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