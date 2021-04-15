Blue Origin відправила ракету New Shepard до найвищої точки атмосфери [ Редактировать ]
Компанія Blue Origin найбагатшої людини світу Джефа Безоса успішно випробувала космічну ракету New Shepard. Це вже 15 запуск. Апарат дістався найвищої точки земної атмосфери.
Там бустер відокремився і приземлився недалеко від місця запуску у штаті Техас, а пасажирська капсула спустилась далі за допомогою парашутів.
Blue Origin - конкурент компанії SpaceX Ілона Маска і зараз змагається за контракт на розробку апарата, який висадить астронавтів НАСА на Місяці в рамках програми "Артеміда".
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