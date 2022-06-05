І знову - історичне рішення. Після Фінляндії та Швеції, які захотіли вступити до НАТО, своє слово сказала Данія. Ця скандинавська держава вже давно у Північноатлантичному Альянсі - вона була однією із країн-засновниць. Нині ж, через напад росії на Україну - офіційний Копенгаген вирішив доєднатися до спільної безпекової політики ЄС. З цього приводу провели референдум. Про його результати - розкаже Тетяна Логунова.

Майже 30 років - Данія користувалася в ЄС особливим статусом. Офіційний Копенгаген не фінансував оборонні та військові проєкти об'єднаної Європи та не узгоджував з партнерами в Євросоюзі свою безпекову політику. І, відповідно, не брав участі в обговоренні загальноєвропейської стратегії безпеки. Усе змінив напад росії на Україну. Через два тижні після початку війни, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила історичний референдум.

Голосування призначили на перший день літа. Влада запитала громадян: чи хочуть вони, щоб країна перестала стояти осторонь і нарешті приєдналася до спільної безпекової політики ЄС? Одне запитання, два варіанти відповіді - "так" або "ні". І більшість данців, які мають славу євроскептиків, обрали перший варіант.

"За" проголосували майже 67 відсотків громадян, що прийшли на дільниці. "Проти" - вдвічі менше - 33 відсотки. Незвично високою була і явка - на референдум прийшли майже 70 відсотків виборців.

Грі, студентка:

Я проголосувала "проти". Я думаю, що ЄС і так забагато вирішує. Не хочу, щоб він отримав ще більше повноважень.

Еміль, студент:

Я "за". Мені подобається ідея тіснішої співпраці в межах ЄС. Це глобалізація.

Що буде далі - вже розповіла прем'єрка країни. Рішення народу має затвердити та ратифікувати парламент. Після чого - відповідний законопроєкт опублікують в офіційному віснику уряду. Впоратися данці планують за місяць. Тобто, вже з першого липня Данія може приєднатися до оборонної політики ЄС.

Метте Фредеріксен, прем'єрка Данії:

Голосування данців було більш ніж переконливим. Голоси ще рахують, але це точно найсильніше "так", яке Данія колись казала Євросоюзу. І я дуже рада.

Данія - вже третя скандинавська країна, яка йде на історичні кроки через війну росії в Україні. Місяць тому Швеція та Фінляндія вирішили відмовитися від позаблокового статусу і приєднатися до НАТО. Заявки на вступ до Альянсу фіни та шведи офіційно подали 18 травня. І тепер чекають на рішення членів блоку. Вірніше, на рішення однієї країни - Туреччини, яка і досі блокує розширення НАТО на північ.