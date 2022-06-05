путін втратив цілу армію в боях на Луганщині [ Редагувати ]
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У боях за Луганську область російська федерація втратила цілу армію - 35-ту Червонопрапорну з Приамур'я.
Про п'ять причин розгрому йдеться у звіті вашингтонського центру Institute for the Study of War.
У доповіді стверджується, що майже всю 35-ту загальновійськову армію було знищено під Ізюмом — багато в чому через непрофесіоналізм командирів.
Дослідники назвали п'ять причин цієї катастрофи для ЗС рф:
- відсутність відповідної типу місцевості військової техніки та ремонту артилерійських установок;
- колишні втрати в лісах під Ізюмом у 64-й та 38-й окремих гвардійських мотострілецьких бригадах (більше сотні солдатів), невраховані при спробах нового наступу;
- проблеми у комунікаціях з командними центрами: використання зв'язку при нестачі захищених телефонів;
- через останній прорахунок українці змогли завдати безліч ударів по російських позиціях за допомогою безпілотників;
- найманці з ПВК Вагнера не захотіли воювати під Ізюмом, через що виник провал в атаці.
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