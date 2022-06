У боях за Луганську область російська федерація втратила цілу армію - 35-ту Червонопрапорну з Приамур'я.

Про п'ять причин розгрому йдеться у звіті вашингтонського центру Institute for the Study of War.



У доповіді стверджується, що майже всю 35-ту загальновійськову армію було знищено під Ізюмом — багато в чому через непрофесіоналізм командирів.

Дослідники назвали п'ять причин цієї катастрофи для ЗС рф: