ЗСУ продовжують гнати окупантів з Сєвєродонецька (відео) [ Редагувати ]
Фото: Getty Images
Українські військові продовжує витісняти окупантів з Сєвєродонецька Луганської області.
Про це свідчить відео 57 ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка.
В результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника.
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