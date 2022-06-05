У Молодові затримали депутата Верховної Ради [ Редагувати ]
Прикордонна поліція Молдови затримала на кордоні народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі. Про це повідомляє видання Deschide.MD.
Причиною затримання українського політика стало його оголошення в міжнародний розшук по лінії Інтерполу Білорусією. Яковенка доставили до слідчого ізолятора до з'ясування обставин.
Глава представництва Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентіу заявив, що український парламентарій перебуває під арештом і може бути виданий до Білорусі за звинуваченням у хабарництві та корупції.
Євген Яковенко став депутатом Верховної Ради у 2019 році у виборчому окрузі №52 (Донецька область). На вибори він йшов як представник партії "Батьківщина", однак наразі є позафракційним.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Молдові затримали екс-президента Ігоря Додона.
по темі
В Італії почали робити перші виплати українським біженцям з дітьми, які прибули в країну після початку російської агресії
Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук розповів про поставки для України
Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів
За добу 1 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 67 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали 721 дитина