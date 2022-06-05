Прикордонна поліція Молдови затримала на кордоні народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі. Про це повідомляє видання Deschide.MD.

Причиною затримання українського політика стало його оголошення в міжнародний розшук по лінії Інтерполу Білорусією. Яковенка доставили до слідчого ізолятора до з'ясування обставин.

Глава представництва Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентіу заявив, що український парламентарій перебуває під арештом і може бути виданий до Білорусі за звинуваченням у хабарництві та корупції.

Євген Яковенко став депутатом Верховної Ради у 2019 році у виборчому окрузі №52 (Донецька область). На вибори він йшов як представник партії "Батьківщина", однак наразі є позафракційним.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Молдові затримали екс-президента Ігоря Додона.