На сході України захисники збили російський літак. Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко і виклав відео.

За неофіційною інформацією, українські армійці знищили Су-25, а подія сталася у Запорізькій області.

Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу на ранок 5 червня окупанти втратили в Україні 175 гелікоптерів і 210 літаків.

Нагадаємо, що 5 червня на Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52.