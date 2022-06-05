ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 (відео) [ Редагувати ]
На сході України захисники збили російський літак. Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко і виклав відео.
За неофіційною інформацією, українські армійці знищили Су-25, а подія сталася у Запорізькій області.
Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу на ранок 5 червня окупанти втратили в Україні 175 гелікоптерів і 210 літаків.
Нагадаємо, що 5 червня на Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52.
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