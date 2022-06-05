На Донбасі десантники збили ворожий вертоліт КА-52 [ Редагувати ]
На Донбасі десантники збили ворожий вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Гарна новина.
На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52.
Не зупиняємося. Далі буде... Слава Україні!
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було вироблено близько 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
За даними Генштабу на ранок 5 червня окупанти втратили в Україні 175 гелікоптерів і 210 літаків.
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