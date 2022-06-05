На Донбасі десантники збили ворожий вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Гарна новина. На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52. Не зупиняємося. Далі буде... Слава Україні!

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було вироблено близько 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Ка-52

За даними Генштабу на ранок 5 червня окупанти втратили в Україні 175 гелікоптерів і 210 літаків.