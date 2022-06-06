У Миколаєві зранку у понеділок, 6 червня, пролунали вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє мера міста Олександр Сєнкевич в Telegram.

Міський голова зазначив, що у Миколаєві знову загроза артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

"У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив мер.