В різних регіонах росії купують сотні могил [ Редагувати ]
В росії, в різних регіонах, почали скуповувати могили в великих масштабах. Про це пише видання "Можем объяснить".
Це є свідченням масової загибелі окупантів на території України. Закупівель відповідного масштабу раніше не було.
Могили закуповують для людей, які не мають родичів або ж незахищених соціальних груп.
- У Хабаровському краї замовили риття 700 могил. Ще п’ять років тому був аналогічний контракт, однак на 120 могил, однак за дешевшими цінами. Тобто нинішні поховання організовують нашвидкоруч.
- У Красноярську замовили риття ще 100 могил, що стало першим випадком в історії замовника.
- У Челябінської області - риття могил для 37 померлих, а у Карелії - 39.
Видання додає, що сотні загиблих ще чекають на повернення до росії й зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях - "поїздах мертвих".
Країна-окупант, зі свого боку, не поспішає забирати їх тіла.
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