В росії, в різних регіонах, почали скуповувати могили в великих масштабах. Про це пише видання "Можем объяснить".

Це є свідченням масової загибелі окупантів на території України. Закупівель відповідного масштабу раніше не було.

Могили закуповують для людей, які не мають родичів або ж незахищених соціальних груп.

У Хабаровському краї замовили риття 700 могил. Ще п’ять років тому був аналогічний контракт, однак на 120 могил, однак за дешевшими цінами. Тобто нинішні поховання організовують нашвидкоруч.

У Красноярську замовили риття ще 100 могил, що стало першим випадком в історії замовника.

У Челябінської області - риття могил для 37 померлих, а у Карелії - 39.

Видання додає, що сотні загиблих ще чекають на повернення до росії й зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях - "поїздах мертвих".

Країна-окупант, зі свого боку, не поспішає забирати їх тіла.