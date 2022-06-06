Під Мелітополем окупанти залишили майже всі блок-пости - мер [ Редагувати ]
У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти залишили майже всі блок-пости, оскільки бояться наступу українських військ. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.
Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет.
Федоров висловив упевненість у тому, що в найближчі місяці Мелітополь і Запорізьку область звільнять від рашистів.
Нагадаємо, що 5 червня до Запоріжжя завітав президент України Володимир Зеленський.
6 червня на пресконференції з нагоди Дня журналіста глава держави заявив, що Запорізький та Сіверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками на фронті.
по темі
У неділю, 5 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область, де зустрівся з українцями, переміщеними із зони бойових дій. У Запоріжжі глава держави провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. На даний час окуповано майже 60% території області
Державне майно та ресурси, що належать Україні в Запорізькій області, будуть націоналізовані. Такий "указ" підписав ватажок окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький
У середу, 1 червня, член міжнародного комітету сф сергій цеков заявив про те, що кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України
Російські війська намагаються наступати на східні громади Запорізької області, по лінії зіткнення окупанти завдають артилерійських, ракетних та авіаударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександра Старух
Тортури по-російськи. Про них знає чи не кожен у Запорізькій області, хто намагається вирватись з окупованих населених пунктів. Близько 400 машин уже кілька днів стоять у місті Василівка - заблоковані російськими військовими.