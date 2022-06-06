У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти залишили майже всі блок-пости, оскільки бояться наступу українських військ. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів. Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет.

Федоров висловив упевненість у тому, що в найближчі місяці Мелітополь і Запорізьку область звільнять від рашистів.

Нагадаємо, що 5 червня до Запоріжжя завітав президент України Володимир Зеленський.

6 червня на пресконференції з нагоди Дня журналіста глава держави заявив, що Запорізький та Сіверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками на фронті.