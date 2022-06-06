Зеленський назвав найбільш складні ділянки на фронті [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Станом на понеділок, 6 червня, Запорізький та Сєверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті.
Про це розповів журналістам президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, зараз спостерігається загрозлива ситуація у Запорізькій області та Сєверодонецьку.
"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ", - наголосив президент.
Також голова української держави додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".
"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів - ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", - розповів Зеленський про свій візит до Луганської області.
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