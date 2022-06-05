У неділю, 5 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область, де зустрівся з українцями, переміщеними із зони бойових дій.

Глава держави відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.

Переселенці з Маріуполя звернулися до президента з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни.

У Запоріжжі глава держави провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому жителів тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя.

Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.

Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці.

Нагадаємо, що тижнем раніше, 29 травня, Зеленський відвідав Харківщину. Це була перша поїздка глави держави за межі Київщини з початку російського вторгнення.