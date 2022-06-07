Президент Володимир Зеленський відреагував на заклики президента Франції Емманюеля Макрона "не принижувати росію". В інтерв'ю Financial Times Зеленський заявив, що "деякі лідери хочуть вважати себе лідерами", але для цього "треба і поводитися відповідним чином".

Главу державу запитали про його ставлення до коментарів Макрона, який закликає Захід "не принижувати росію, щоб у той день, коли бойові дії припиняться, ми могли рухатися далі дипломатичним шляхом".

Як можна припинити вогонь на території України без позиції народу та лідера цієї держави? Виглядає дуже дивно. Вважаю, що деякі лідери хочуть вважати себе лідерами, але щоб бути лідером, потрібно не вважати себе лідером, а поводитися як лідер.

Зеленський заявив, що не зовсім розуміє, що таке "приниження росії", і нагадав, що російські війська вісім років убивають українців.

Про що ми говоримо? Емманюель глибоко розуміється в процесі, він один із лідерів нормандської четвірки, він чудово розуміється в деталях мінського документа і всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках Нормандії-4, у невиконанні цих домовленостей, постійних зривах введення режиму припинення вогню, обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо? Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь теж не будемо нікого принижувати - ми відповідатимемо тим самим інструментом.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Financial Times Зеленський пояснив, чому Україна не йде в наступ і назвав два типи перемоги України у війні.