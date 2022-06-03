Президент Франції Емманюель Макрон назвав наслідком російського військового вторгнення до України "ізоляцію" володимира путіна. Таку заяву Макрон зробив в інтерв'ю регіональним ЗМІ.

Макрон вважає, що, розпочавши війну, російський президент зробив "історичну та фундаментальну помилку".

Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії.

І тепер президент росії "ізольований", вважає Макрон. На його думку, росія не повинна бути "приниженою... щоб у той день, коли бойові дії припиняться, ми могли рухатися далі дипломатичним шляхом".

За словами Макрона, він "втратив рахунок розмов з володимиром путіним із грудня".

Загалом 100 годин відкритого діалогу і на прохання Зеленського.

Під час інтерв'ю французький президент також не виключив візиту до Києва найближчим часом.

Нагадаємо, що Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів із Зеленським.