Макрон назвав війну проти України "історичною помилкою" путіна [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон назвав наслідком російського військового вторгнення до України "ізоляцію" володимира путіна. Таку заяву Макрон зробив в інтерв'ю регіональним ЗМІ.
Макрон вважає, що, розпочавши війну, російський президент зробив "історичну та фундаментальну помилку".
Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії.
І тепер президент росії "ізольований", вважає Макрон. На його думку, росія не повинна бути "приниженою... щоб у той день, коли бойові дії припиняться, ми могли рухатися далі дипломатичним шляхом".
За словами Макрона, він "втратив рахунок розмов з володимиром путіним із грудня".
Загалом 100 годин відкритого діалогу і на прохання Зеленського.
Під час інтерв'ю французький президент також не виключив візиту до Києва найближчим часом.
Нагадаємо, що Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів із Зеленським.
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