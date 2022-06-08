Міністр закордонних справ росії сергій лавров нахамив українському журналісту, який на прес-конференції в Стамбулі запитав його про те, що з вкраденого в Україні, крім зерна, росії вже вдалося продати.

Замість прямої відповіді російський міністр зробив випад у бік журналіста, а потім укотре озвучив пропаганду Кремля про "неонацистів в Україні".

У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления "неонацистского режима". А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны россии никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он ещё чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море.

Нагадаємо, що 7 червня голова окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький заявив, що перший потяг із українським зерном (11 вагонів) вирушив з окупованої частини Запорізької області до Криму. РосЗМІ навіть опублікували кадри з краденим українським зерном.

Незважаючи на прямі докази, ООН відмовляється визнавати крадіжку окупантами українського зерна.