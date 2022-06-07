В ООН вивчили звинувачення офіційного Києва про те, що росія краде українське зерно, однак представники Всесвітньої продовольчої програми не змогли підтвердити ці звинувачення. Про це заявив на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Ми бачили ці повідомлення у ЗМІ, говорили з нашими колегами із Всесвітньої продовольчої програми. Вони не мають можливості підтвердити ці звинувачення.

Одночасно з цією заявою росЗМІ почали повідомляти про те, що перший залізничний потяг із українським зерном вирушив з окупованої частини Запорізької області до Криму. Про це заявив голова окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький.

"Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что состав... в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - заявив колаборант і зрадник в эфірі пропагадиського шоу "Соловьев Live".

РосЗМІ навіть опублікували кадри з краденим українським зерном.

США та їхні союзники звинувачують росію у навмисному блокуванні постачання сільгосппродукції з України, заявляючи, що це може призвести до світового голоду.

16 травня газета The Wall Street Journal повідомила, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з росії та білорусі в обмін на пропуск суден з зерном із українських портів.

За даними ООН на 1 травня, у портах України заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначеного для експорту.

Нагадаємо, що окупанти масово вивозять українське зерно до Криму. Президент Зеленський заявив, що "деякі країни" хотіли купити вкрадене українське зерно.