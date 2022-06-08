Війна в Україні: що відбувається на фронтах 8 червня [ Редагувати ]
На Слов'янському напрямку українські захисники успішно протидіють спробам російських окупантів покращити тактичне становище. Під час спроби штурму поблизу Берестового на Донеччині противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Бойові дії там тривають. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 8 червня.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.
- На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога просуванню в напрямку Слов’янська. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій.
- Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську. Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке (село між Ізюмом і Слов'янськом).
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.
- Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового (село на трасі Лисичанськ - Бахмут). Бойові дії там тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки та Кам’янки.
- На Сіверському напрямку ворог веде посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.
- На Слобожанському напрямку ворог намагається утримувати зайняті рубежі. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.
- На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.
- На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.
Нагадаємо, що за даними американських військових аналітиків, росія почала відведення своїх військ з позицій у південному напрямку. Водночас у Генштабі відзвітували, що минулої доби ЗСУ знищили 140 окупантів.
по темі
На Слов’янському напрямку противник штурмував позиції у напрямку Пасіка - Богородичне. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати Сіверський Донець
Впродовж тижня російські війська можуть розпочати облогу Слов'янська і взяти місто в "оперативне півоточення". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну
Українські військові не дозволяють окупантам взяти під контроль автошлях Бахмут - Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сівєродонецьку та Лисичанську, повідомляє Генштаб ЗСУ
Українські захисники на Донбасі у суботу, 4 червня, відбили 5 атак російських військ. На трьох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00
На Донбасі українські захисники 4 червня збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"