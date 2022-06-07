Російські війська можуть розпочати облогу Слов'янська впродовж тижня - Арестович [ Редагувати ]
Впродовж тижня російські війська можуть розпочати облогу Слов'янська і взяти місто в "оперативне півоточення". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Российские войска накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление сразху на трех ключевых участках местности, не считая Запорожское направление.
З боку Ізюма і Лимана висуваються російські угруповання, які висуваються на Слов'янськ. Лиманському угрупованню супротивника швидше за все вдасться захопити Святогірськ, а від Ізюма наступ іде на Барвінкове.
Окупанти планують перерізати трасу Барвінкове - Слов'янськ, що означатиме оперативне напівоточення українських військ у Слов'янську та Краматорську.
За словами Арестовича, росіяни збираються захопити Святогірськ і вийти до Сіверського Дінця зі спробами його форсування в кількох місяцях, що загрожує наших військам на північ від Сіверського Дінця. Їм доведеться відійти на південний берег річки.
После этого они перейдут к к осаду Славянска. Эти планы могут реализоваться в течение недели, поскольку концентрация сил и средств позволяет это сделать... Речь идет о том, что вплотную приближается осада Славянска.
Російські війська також просуваються до траси Бахмут-Лисичанськ, захоплення якої зможе блокувати угруповання ЗСУ у Луганській області.
За словами радника Єрмака, ситуація є загрозливою і може закінчитися "котлом". За його словами, від Ізюма до Попасної зосереджено половину російських військ, що діють в Україні - це близько 35-40 тисяч.
Арестович попередив, наголосив, що цей тиждень буде "дуже спекотним" для України та ЗСУ, однак він сподівається, що у командування "є якийсь геніальний план".
Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку, який є адміністративним центром Луганщини, триває артилерійська дуель і вуличні бої.
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