Наслідки війни: Ляшко попередив про проблеми з онкологією [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
В Україні прогнозується зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причиною тому стало повномасштабне вторгнення росії.
Зазначено, що в Україні кожен рік близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ).
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що за 2 роки пандемії і вже 104 дні повномасштабної війни істотно знизилася кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.
"Як наслідок цього ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування. Також необхідно враховувати і вплив війни на стан психічного здоров’я, внаслідок якого окремі хвороби можуть виявлятись на 10-15 років раніше ніж в середньому в популяції", - сказав він.
Так, МОЗ рекомендує всім, хто знаходиться в безпечних регіонах, при першій можливості подбати про своє здоров'я і відвідати лікаря з метою профілактики захворювань.
У ПМГ входить 6 досліджень, що дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:
- мамографія;
- гістероскопія;
- гастроскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- бронхоскопія.
При проведенні обстежень пацієнтам безкоштовно гарантується:
- консультація лікаря,
- безпосередньо дослідження,
- аналіз і опис результатів,
- місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, гастроскопії, колоноскопії та цистоскопії.
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