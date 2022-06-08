В Україні прогнозується зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причиною тому стало повномасштабне вторгнення росії.

Зазначено, що в Україні кожен рік близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що за 2 роки пандемії і вже 104 дні повномасштабної війни істотно знизилася кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.

"Як наслідок цього ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування. Також необхідно враховувати і вплив війни на стан психічного здоров’я, внаслідок якого окремі хвороби можуть виявлятись на 10-15 років раніше ніж в середньому в популяції", - сказав він.

Так, МОЗ рекомендує всім, хто знаходиться в безпечних регіонах, при першій можливості подбати про своє здоров'я і відвідати лікаря з метою профілактики захворювань.

У ПМГ входить 6 досліджень, що дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія;

гістероскопія;

гастроскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

бронхоскопія.

При проведенні обстежень пацієнтам безкоштовно гарантується: