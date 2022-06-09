"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 9 червня [ Редагувати ]
Фото: Getty Images
На четвер, 9 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Евакуаційний поїзд на 9 червня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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