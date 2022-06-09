Поставки зброї в Україну: хто найбільше допомагає протистояти російській агресії [ Редагувати ]
Польща надала Україні понад 240 танків та інші озброєння на загальну суму $2 млрд. Про це заявив президент Республіки Анджей Дуда в інтерв'ю Bild.
За інформацією бази даних допомоги Україні Ukraine Support Tracker, яку веде Кільський інститут світової економіки, загальна сума військової підтримки Києву вже перевищила 33 млрд євро.
Серед країн-донорів з великим відривом лідирують США, до ТОП-3 також входять Велика Британія та Польща. Польща та Чехія лідирують з постачання важких озброєнь. Зокрема вони передали Києву радянські танки T-72.
На даний момент у базі враховуються дані з 24 січня (коли Росія почала концентрувати озброєння на кордоні України) до 10 травня. Наступне оновлення даних очікується 16 червня.
Поставки зброї Україні
Українська влада раніше неодноразово закликала країни-партнери надати важку зброю й артилерію для відбиття російської агресії.
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