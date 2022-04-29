Польща передала Україні радянські танки T-72 - понад 200 одиниць, що дозволить оснастити дві танкові бригади. Про це повідомляє Польське радіо.

Крім танків, в Україну відправили теж, серед іншого, кілька десятків бойових машин піхоти. Наразі Варшава передала Україні техніки на 7 мільярдів злотих.

Серед озброєнь, які від Польщі отримала Україна, є самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та реактивні системи залпового вогню "Град". Польща також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 і Су-27.

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Крім важкої техніки, це також дрони виробництва польської компанії WB Electonics, які використовують, серед іншого, для розвідувальної діяльності.

Самі українці заявяють, що мають польські безпілотники Warmate - систему баражуючого боєприпасу, подібну на американські дрони-камікадзе Switchblade. З польського арсеналу українські захисники отримали також переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, які вже, за неофіційною інформацією, збивали російські гелікоптери. Польща також надає Україні велику кількість боєприпасів.

Пострадянські танки Т-72 Україні вже передала Чехія. У Польщі є майже 400 одиниць цієї техніки.

Нагадаємо, що Словенія оголосила про те, що передасть Україні 54 танки М-84.