"Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу": Резніков закликав надати Україні зброю дальньої дії [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів. Він закликав надати зброю дальньої дії аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші держави.
Про це у відеозверненні повідомив глава Міноборони.
Нам необхідні РСЗВ, танки, броньовані машини та 155 мм артилерія, не 152 мм, як у Радянському Союзі, щоб ми їх отримали і завершили справу...Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі.
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