У Кривому Розі відновлює роботу найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", який у березні зупинився через війну. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття. До запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях. Компанія вибудовує нову логістику та шукає нові ринки збуту. Понад 20 тисяч працівників комбінату мають заробітну плату, бюджет - податки.

Очільник Дніпровщини повідомив, що нині у Кривому Розі працюють всі 7 промислових підприємств. В області - 21 з 22 великих промислових виробництв.

Дякую усім, хто тримає промисловий фронт. Працюють підприємства - працює економіка. Працює економіка - живе і бореться країна.

Комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" у березні знизив роботу підприємства до технічного мінімуму через збройне вторгнення росії.

Нагадаємо, що через війну валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився у першому кварталі 2022 року на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року.