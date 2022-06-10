Допомогають білоруси і дітям - сиротам, яких на Львівщину привезли зі сходу та півдня України.

"Іскандери" та "Панцирі"... Білорусь продовжує накопичувати важку техніку біля кордонів із Україною. Про це свідчать відео опубліковані білоруськими партизанами. Та, допоки лукашенко збирає війська, білоруси, які на нашій землі, масово допомагають Україні: волонтерять та пліч-о-пліч із ЗСУ боронять країну від російського окупанта. Втім чи готові білоруси піти проти армії своєї країни і захистити Україну, у разі прямого вторгення Білорусі, з'ясовувала Христина Гашенко.

Бетеери у місті, та танки на платформах потягів. Лукашенко продовжує збирати військову техніку поблизу кордону із Україною. А це вже білоруси з іншого боку кордону - в Україні. Вони тримають у руках не зброю, а ліки.

Ігор Гомель - білорус. В Україні живе майже 5 років. Із перших днів повномасштабного вторгнення росії - волонтерить. Разом із львів'янами відправляє гуманітарну допомогу в населенні пункти, які безупинно обстрілюють окупанти.

Ігор Гомель, білорус:

Это необходимое желание, не можем сложить руки, когда мы знаем что люди нуждаются в помощи, нуждаются в медикаментах, в продуктах питания и просто должны помогать.

На складі - коробки із найнеобхіднішим. Усе від друзів - поляків. Остання допомога – 18-кілограмові набори для сімей. Таких тут отримали 700.

Ігор Гомель, білорус:

Есть и памперсы, и детское питание, они рознообразные, в каждом наборе есть своё. Суть одинаковая. Даже свечки есть списки, консервы, медикаменты, средства гигиены. В этом плане поляки подошли хорошо и зделали грамотный набор, который на самом деле помагает.

Допомогають білоруси і дітям - сиротам, яких на Львівщину привезли зі сходу та півдня України.

Олег Пукий, білорус:

Перевозим детей, помогаем с транслогистикой, помогаем с размещением детей, помогаем в зависимости от необходимости.

Сьогодні білоруси гуманітарну допомогу привезли пластунам. Її відправлять у Харківську область.

Андріан Дорош, пластун:

Є деокоповані місця, села, де люди жили без можливості виїхати на підконтрольну Україну і щось собі привести і там коли вони звільняються потребують багато води + їжа швидкого приготування, тобто там різні каші, супи.

Білоруси не лише волонтерять, але й захищають Україну зі зброєю в руках. Більше тисячі добровольців нині в гарячих точках сходу та півдня.

Напруження, яке створює лукашенко на кордонах з Україною, самих білорусів змушує неабияк замислитись. Розповідають, загроза прямого вторгення існує, незважаючи на те, що населення їхньої країни проти війни.

Олег Пукий, білорус:

Исключать этой возможности нельзя. Другое дело, что беларуская армия не подготовлена никакими жестким боевым действиям, она не способна на это, у неё нет потенциала, но исключать этого не можем, мы до последнего думаем что этого не произойдёт.

Та якщо все ж армія лукашенка перетне український кордон, білоруси, які втекли від його режиму, готові захищати землю, на якій зараз живуть.

Ігор Гомель, білорус:

У меня тут дружина, у меня тут родня и за свою родню, конечно. Как любой нормальный человек буду защищать. Львов стал мой дом, я тут работаю, живу и для меня это обязанность.

Гідну відсіч готова дати і українська армія. За силою та мужністю котрої уже понад три місяці спостерігає весь світ.