Гольфіст Тайгер Вудс став третім в історії спортсменом-мільярдером [ Редагувати ]
Американський гольфіст, один із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, Тайгер Вудс став мільярдером. Американський журнал Forbes повідомив, що його статки становлять як мінімум один мільярд доларів.
Вудс став третім спортсменом в історії зі статками не менше одного мільярда доларів після американських баскетболістів Леброна Джеймса та Майкла Джордана.
Forbes пише, що за свою кар'єру Тайгер Вудс заробив понад $1,7 млрд, але лише 10% його заробітку припадає на виграші у гольф.
Основну частину його стану склали доходи від контрактів з більш ніж десятком брендів, серед них Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex, а також Nike. З останньою згаданою компанією Вудс співпрацює з 1996 року, Nike є найбільшим спонсором гольфіста. Вудс також займається бізнесом, пов'язаним із гольфом.
46-річний Тайгер Вудс провів рекордні 683 тижні на першому місці світового рейтингу гольфістів (останнього разу у 2010 році). Професійна асоціація гольфістів 11 разів визнавала його "гольфістом року". З 2013 до 2018 року він не виграв жодного турніру.
Тайгер Вудс виграв свій перший чемпіонат Masters у 1997 році, заробивши зелену куртку і $486 тис.
З рейтингом Forbes ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу можна ознайомитися тут.
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