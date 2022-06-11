Американський гольфіст, один із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, Тайгер Вудс став мільярдером. Американський журнал Forbes повідомив, що його статки становлять як мінімум один мільярд доларів.

Вудс став третім спортсменом в історії зі статками не менше одного мільярда доларів після американських баскетболістів Леброна Джеймса та Майкла Джордана.

Forbes пише, що за свою кар'єру Тайгер Вудс заробив понад $1,7 млрд, але лише 10% його заробітку припадає на виграші у гольф.

Основну частину його стану склали доходи від контрактів з більш ніж десятком брендів, серед них Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex, а також Nike. З останньою згаданою компанією Вудс співпрацює з 1996 року, Nike є найбільшим спонсором гольфіста. Вудс також займається бізнесом, пов'язаним із гольфом.

46-річний Тайгер Вудс провів рекордні 683 тижні на першому місці світового рейтингу гольфістів (останнього разу у 2010 році). Професійна асоціація гольфістів 11 разів визнавала його "гольфістом року". З 2013 до 2018 року він не виграв жодного турніру.

Тайгер Вудс виграв свій перший чемпіонат Masters у 1997 році, заробивши зелену куртку і $486 тис.

З рейтингом Forbes ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу можна ознайомитися тут.