Висновки за заявкою України на статус країни-кандидата в ЄС оприлюднять наступного тижня [ Редагувати ]
Єврокомісія до кінця наступного тижня завершить складання висновку за заявкою України на набуття статусу держави-кандидата на вступ до ЄС. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За її словами, робота над висновками йде у безперервному режимі.
Сьогоднішні дискусії дозволять нам остаточно сформулювати висновок до кінця наступного тижня.
Сьогодні, 11 червня, голова Єврокомісії приїхала до Києва для обговорення вступу України в ЄС. Це другий візит голови Єврокомісії до української столиці. Перша поїздка Урсули фон дер Ляєн в Україну відбулася у квітні.
Тоді глава Єврокомісії передала президенту Зеленському анкету-опитувач і заявила, що заявку розглянуть влітку, хоча "зазвичай минають роки, перш ніж Єврорада приймає заявку на членство".
Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС одразу після початку російського військового вторгнення.
9 травня країна передала союзу другу, останню частину анкети-опитувальника, яку необхідно заповнити для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. У цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства до європейського.
При цьому деякі країни заявляли, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати багато часу. Зокрема у МЗС Франції говорили про 15-20 років.
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