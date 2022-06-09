Три країни Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це під час візиту до Брюсселя заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає DW.

Загалом приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України.

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Віцепрем'єрка не уточнила, які саме країни виступають проти.

Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24-го числа (саміт ЄС щодо статусу кандидата для України), то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати... Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "Ні".

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС одразу після початку російського військового вторгнення.

9 травня країна передала союзу другу, останню частину анкети-опитувальника, яку необхідно заповнити для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. У цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства до європейського.

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При цьому деякі країни заявляли, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати багато часу. Зокрема у МЗС Франції говорили про 15-20 років.