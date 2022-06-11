Українські захисники успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, там тривають бойові дії. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 11 червня.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.

противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку . Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки , бойові дії тривають.

. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі , бойові дії тривають. Ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного . Окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

. Окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву. На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.

ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського. В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під вогнем наших воїнів окупанти відійшли.

наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку наступ противника захлинувся. Під вогнем наших воїнів окупанти відійшли. У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. З метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки . Противник з втратами відійшов.

. Противник з втратами відійшов. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки. На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу. Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного .

. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного. На Волинському та Поліському напрямках , в ході перевірки бойової готовності збройних сил білорусі, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

, в ході перевірки бойової готовності збройних сил білорусі, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки. На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області. Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталю з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області.

Нагадаємо, що ЗСУ контрнаступають на Херсонщині та звільнили Таврійське.