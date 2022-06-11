Війна в Україні: що відбувається на фронтах 11 червня [ Редагувати ]
Українські захисники успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, там тривають бойові дії. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 11 червня.
- На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.
- За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.
- На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
- Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають.
- Ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.
- На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.
- В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під вогнем наших воїнів окупанти відійшли.
- У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.
- З метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Противник з втратами відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.
- На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.
- Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.
- На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.
- На Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил білорусі, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.
- На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.
- Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталю з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області.
Нагадаємо, що ЗСУ контрнаступають на Херсонщині та звільнили Таврійське.
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