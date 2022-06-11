Українські війська контролюють третину Сєвєродонецька - ВЦА [ Редагувати ]
Станом на суботу, 11 червня, українські захисники контролюють третину Сєвєродонецька, який є адміністративним центром Луганської області.
Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк, передає BBC.
На сьогодні точаться гострі вуличні бої. Вони супроводжуються постійними бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції, намагаються відтіснити [окупантів]".
У місті з населенням 102,3 тис. (на початок 2020 року) вже майже двох місяців немає водопостачання та електропостачання.
У нас перебиті високовольтні лінії, плюс 70% підстанцій по місту знищені внаслідок обстрілів. Є поранені, є загиблі - здебільшого від артилерійських обстрілів, які проводять російські війська, бо обстрілюються житлові квартали. Вулиці по периметру міста повністю зруйновані.
Також мер міста прояснив ситуацію з хімічним заводом хімічної промисловості "Азот".
Територія "Азоту" вже обстріляна і з повітря, і з важкої артилерії. Вчора вибухнув цех обробки аміаку, вибухнув склад із відпрацьованими хімікатами, що палає вже добу.
Раніше представники так званої "ЛНР" стверджували, що заблокували на заводі майже 400 українських військовослужбовців, але Україна назвала брехнею ці повідомлення.
Репортаж кореспондентів "Інтера" про оборону Сєвєродонецька можна подивитися тут.
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