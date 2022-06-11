Більш як дві із половиною тисячі свідків та постраждалих від злочинів рашистів допитали прокурори у Чернівецькій області з 24 лютого. Люди повідомляють і про руйнування цивільної інфраструктури, і про факти катування та зґвалтування, а також - про зрадників, які здавали окупантам своїх же сусідів. Таку колосальну роботу ведуть прокурори в усіх регіонах. Свідчення ретельно перевіряють і скеровують до офісу Генпрокурора. Успішним результатом українські правоохоронці вважатимуть вирок і покарання для ворогів та відшкодування втрат.

Прокурорка Людмила Сілаєва переїхала із сином до Чернівців із Покровська. Разом із колегами вона вже кілька місяців збирає свідчення переселенців про військові злочини рашистів проти цивільних. Найчастіше постраждалі розповідають про нищення окупантами цивільних споруд та катування.

Людмила Сілаєва, прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області:

Дев'ять осіб з Київської, Хмельницької та Миколаївської області повідомили про те, що їм відомі факти катування цивільних чоловіків, які раніше брали участь в АТО. А також відмовились від співпраці з окупаційною владою. Двоє осіб повідомили про факти зґвалтування жінок, це було у Херсонській області.

Світлана із Бучі та її маленький син - свідки розстрілів мирних людей. Самі ж ледь урятувалися з окупованого міста.

Світлана, переселенка з Бучі:

Деякі люди проходили, а деяких стріляли. Всіх обшуковували, шукали телефони, шукали, чи немає переписок про те, як ми повідомляли, де їдуть танки, скільки танків поїхали. У кого знаходили такі переписки - одразу стріляли. Ми не могли своїх сусідів просто поховати. Ми складали трупи з третього березня в маршрутку і вони там просто лежали купою.

Місяці тривоги та звернень до усього світу, і ось вона повернулась до рідних. Історію 12-річної Кіри - доньки титулованого українського спортсмена з водного поло Євгенія Обединського знає уся країна. Окупанти вивезли дівчинку до Донецька і планували відправити її до російського притулку. Лише дивом Кіру вдалося повернути.

Дідусь Кіри дійшов навіть до Ватикану, через своїх друзів.

Хіба якщо домашні фото роблять, вона усміхається. А так трохи закрита.

Прокурори розповідають: чимало очевидців злочинів рашистів проти цивільних бояться розповідати про пережите.

Людмила Сілаєва, прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області:

Багато осіб з тих, які виїхали до Чернівецької області, бояться надавати свідчення, оскільки їх рідні задні залишились на території, де діє окупаційна влада. Вони бояться, що до їх рідних будуть застосовані якісь тортури…

Але усі ці свідчення - потрібні, щоб зупинити зло. Яке часто - зовсім поруч.

Людмила Сілаєва, прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області:

В допитах зазначають конкретних осіб, які допомагали, співпрацювали з російськими окупантами. Які вказували на тих самих чоловіків, які приймали участь в АТО. Ці люди займають посади, ми знаємо, у місцевому самоврядуванні, можуть бути депутатами. - Є й такі, є й звичайні люди, які допомагають, є співробітники правоохоронних органів.

Прокурори разом з іншими фахівцями будуть і далі фіксувати, перевіряти й групувати у кримінальні провадження численні факти, щоб злочини рашистів зрештою дійшли до судів. Під час розслідування правоохоронці можуть встановити імена та прізвища осіб, які знущалися з українців. А своїм успіхом вважатимуть мить, коли винуватців страждань наших людей буде покарано.