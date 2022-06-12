Росія намагається захопити Донбас, завівши туди резервні сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 12 червня.

Ключова тактична мета окупантів не змінилася - вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.

Глава держави повідомив, що після вчорашнього ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині, у лікарні досі перебувають 10 людей, у тому числі 12-річна дівчинка-переселенка з Харкова.

Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти - поранені та вбиті російськими ударами.

Зеленський наголосив, що жодного тактичного чи стратегічного сенсу в ракетному ударі не було.

І повідомив, що за 109 днів повномасштабної війни країна-агресор використала проти України 2 606 ракет.

Нагадаємо, що російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні півночі Луганщини, і мають десятикратну вогневу перевагу в артилерії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.