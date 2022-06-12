Росія намагається завести на Донбас резервні сили - Зеленський (відео) [ Редагувати ]
Росія намагається захопити Донбас, завівши туди резервні сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 12 червня.
Ключова тактична мета окупантів не змінилася - вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.
Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації.
І це означає лише одне: росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.
Глава держави повідомив, що після вчорашнього ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині, у лікарні досі перебувають 10 людей, у тому числі 12-річна дівчинка-переселенка з Харкова.
Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти - поранені та вбиті російськими ударами.
Зеленський наголосив, що жодного тактичного чи стратегічного сенсу в ракетному ударі не було.
І повідомив, що за 109 днів повномасштабної війни країна-агресор використала проти України 2 606 ракет.
Нагадаємо, що російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні півночі Луганщини, і мають десятикратну вогневу перевагу в артилерії. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
по темі
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову
На Донбасі ситуація залишається дуже напруженою
У середу, 25 травня, президент України Володимир Зеленський розповів про змістовну розмову під час Українського сніданку в Давосі
В Міністерстві закордонних справ росії відповіли на умови президента України Володимира Зеленського щодо переговорів