Російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні півночі Луганської області, і мають десятикратну вогневу перевагу в артилерії. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта. Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника.

Глава Генштабу повідомив, що через невдачі на Луганському напрямку російські окупаційні війська поновили обстріли житлових кварталів Харкова. І ведуть постійні артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ у Чернігівській та Сумській областях.

На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій. Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії. Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання - у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм.

Нагадаємо, що ЗСУ ведуть запеклі бої у Сєвєродонецьку та відбили нові штурми. Ворог знищив 2 з 3 мостів до міста через Сіверський Донець.