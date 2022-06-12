Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Чорткову Тернопільської області є постраждалі, серед яких і діти. Їм всю ніч надавали меддопомогу.

Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труша в Telegram.

"Про ситуацію на Чортківщині. На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, - діти", написав Труш.

За його словами, зараз тривають роботи над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян.

"О 10:00 спілкуватимусь зі ЗМІ, де разом з рятувальниками повідомимо про потерпілих та масштаби руйнувань", - анонсував Труш.