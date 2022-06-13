Далі перейдемо до теми, яка зараз турбує не лише автомобілістів, хоча їх - насамперед: дефіцит пального. Кілометрові черги, обмеження від 10 до 20 літрів, захмарні ціни і талони. Із цим всім власники машин стикнулися ще у травні. Але тоді їх запевняли - така ситуація не надовго: нестачу швидко заповнять.

Сьогодні - 13-те червня, а дефіцит досі нікуди не зник... Тож чи легко заправити машину зараз? І які ціни на АЗС у різних регіонах. Наші кореспонденти провели загальноукраїнську інспекцію. Розпочнемо із Заходу. Жанна Дутчак проїхалася заправками Прикарпаття.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

З початком війни на машині я їжджу не часто. Востаннє на АЗС була 3 тижні тому. І бак зараз майже порожній. Моя автівка - на бензині. Тож спробую заправитися. А заодно перевірю на яких АЗС Франківська є пальне, і які ціни.

А ось і перша заправка. Біля колонок - жодної машини… Електронне табло із цінами теж порожнє. Але сама АЗС відчинена. Йдемо в середину. Працівник Сергій каже: востаннє паливо завозили кілька днів тому - небагато, і то лише дизель. Який водії розібрали за лічені години.

Сергій, працівник АЗС:

Тільки паливо появляється люди, за бензовозом їдуть. Бачать бензовоз - так зразу вони, зразу черги стають. Відпускаємо двадцять літрів на руки. Людей багато, ажіотаж. За пару годин і його немає.

Продавали дизель по 58 гривень за літр. А ось бензину і газу в них немає давно.

Сергій, працівник АЗС:

Бензин востаннє був десь 10 травня. Бензин взагалі рідко. - Тобто цей весь час у вас лише дизпаливо було, і все? - На даний час так. І то, воно буває лише раз в тиждень. Раз в тиждень привозять і дуже із перебоями. Чому так - не знаємо.

Їдемо далі…. Наступна заправка. Те, що на ній паливо є - помічаємо ще здалеку… Кілометрова черга за дизелем та газом. Бензину тут - нема. Назар стоїть уже майже годину. Каже: йому ще пощастило, адже доводилося стояти і довше… І не завжди успішно.

Назарій, водій:

- А ви дізналися, що тут є дизель? Чи випадково заїхали? – Є група "Івано-Франківськ", де інформують, де є паливо. - І ви постійно сидите в тій групі? - Коли треба заправитись - заходимо і питаємо.

Востаннє Назарій заправляв авто ще місяць тому. І за цей час, каже, ціни на пальне майже не змінилися… Літр газу тут - 42 гривні. Дизель - теж стабільний:

Назарій, водій:

Більше 58 дизель не піднімається. - І як вам ціна? - Космос.

Тарас, водій:

Дивно то, що, як то кажуть обіцяли, що якщо ціна вільна буде, то черг не буде. Повірте, ціна вільна стала, а черги як були так і залишилися…

І франківцю Тарасу у них доводиться стояти по кілька разів на тиждень. Каже: багато їздить по роботі. Інколи за день намотує сотні кілометрів. Тож, коли чує, що десь з'являється дизпаливо - відразу заїжджає.

Тарас, водій:

А на вихідних вийшло так, що два дні не рухався, бо не було чим. І що саме головне: моніторив і ці два дні нічого не було. Було, але аж за Франківськом. Треба було їхати 20-25 кілометрів. Ну смисл тратити пальне, аби заправити пальне.

І так у місті бензину ми не знайшли… Їдемо його шукати в села… Кілька кілометрів за містом і ось - чергова заправка… Щоправда, останні кілька тижнів вона більше схожа на продуктовий магазин або кафе.

Василь, працівник АЗС:

Дизель був десь приблизно дві неділі назад. Бензину не було ще давніше. - А коли був? - Не пам'ятаю. - А що продаєте? - Магазинне, хот-доги, кава. - То ви працюєте як кафе? - Так.

Коли знову зможуть з'явиться пальне - працівники АЗС не знають. Знають лише за якими цінами.

92 - 47.50, 95 звичайний - 47.86, п'ятий павер - 51,99, дизель звичайний - 49.38, і дизель павер - 57.99, газ -40.99.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ми проїхали 5 АЗС, і ось на шостій нам нарешті пощастило. Ми знайшли бензин. Ціна за літр - 49 гривень. Ну що ж, стаємо в чергу. Судячи із кількості машин, стояти нам тут щонайменше годину.

Разом зі мною у черзі - й Павло. Його автівка на газу. На відміну від дизеля і бензина, каже чоловік, із ним - проблем нині немає. Продають газ майже на всіх АЗС. Щоправда, ціни всюди - різні.

Павло, водій:

Ціни високі, але розуміємо ситуацію, яка є в країні. Тому до дешевших цін вже і не готові.

А ще газ - єдине пальне, яким можна заправитися в необмеженій кількості. Бо на дизель і бензин - ліміти. Різні - на кожній АЗС.

Не на камеру водії нам розповіли, що купити скільки хочеш можна нині і бензин, і дизпаливо. І для цього навіть не треба стояти у черзі. Запитаєте - де? У "нелегалів". Втридорога.