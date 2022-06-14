У Тернопільській області пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Жителі Львівської, Тернопільської та Одеської областей майже одночасно почули вибухи у своїх регіонах. Місцева влада закликає залишатися в укриттях.
Як повідомляє місцева влада, зараз працюють Системи ППО.
"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Мер Львова своєю чергою інформує, що звуки чути вибухів у Львівській області, однак в місті тіхо.
"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!", - пише Садовий.
Тим часом мер Тернополя Сергій Надал підтвердив інформацію про вибухи.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - повідомляє Надал.
Згодом до жителів звернувся і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - повідомляє Труш.
У Тернопільській ОВА закликали громадян не фотографувати і не писати жодних коментарів щодо ситуації.
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