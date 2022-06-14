Філіпу Бейкеру Холлу було 90 років

Американський актор Філіп Бейкер Холл, відомий за ролями у фільмах "Магнолія" та "Брюс Всемогутній", помер у віці 90 років, повідомляє журнал Hollywood Reporter.

Донька актора Анна, він помер у ніч на понеділок у каліфорнійському місті Глендейл (передмістя Лос-Анджелеса). Причина смерті не уточнюється, однак Холл тривалий час хворів на емфізему легень.

Холл отримав популярність досить пізно після того, як на нього звернув увагу режисер Пол Томас Андерсен. У дебютному фільмі Андерсена "Фатальна вісімка" (1996) Холл зіграв головну роль завсідника ігрових закладів, який бере під опіку молодого знайомого.

Андерсенівський фільм "Магнолія" (1999) поєднує кілька сюжетних ліній. Одна з них пов'язана з невиліковно хворим ведучим ігрового шоу у виконанні Холла. Ця картина здобула головний приз Берлінського кінофестивалю.

Після успіху у фільмах Андерсена Холл знімався у таких відомих фільмах, як "Літак президента" (1997), "Ночі в стилі бугі" (Boogie Nights, 1997), "Шоу Трумана" (The Truman Show, 1998), "Година пік" (Rush Hour, 1998) і "Брюс Всемогутній" (Bruce Almighty, 2003), "Догвілль" ( 2003) та інших.

Широку популярність йому принесли епізодичні ролі в серіалах "Сайнфелд" (1989-1998) та "Збав свій ентузіазм" (2000 - н.ч.).

Нагадаємо, що напередодні помер актор з фільмів "Діамантова рука", "Роксолана" та "Графиня де Монсоро" Рафаель Котанджян.