Помер актор з фільмів "Діамантова рука", "Роксолана" та "Графиня де Монсоро" [ Редагувати ]
Радянський та вірменський актор театру та кіно Рафаель Котанджян помер у віці 79 років. Про це повідомило Міністерства освіти, науки, культури та спорту Вірменії.
Актор народився 9 вересня 1942 року в Тбілісі. Закінчив акторський факультет театрального інституту Єревана.
Найбільш відомий за ролями в фільмах "Діамантова рука" (1968), "Серця трьох" (1992), "Графиня де Монсоро" (1997) і "Роксолана (1998-2003)".
У 1980 році Рафаелю Котанджяну присвоїли звання народного артиста Вірменії.
Рафаель Котанджян у фільмі "Діамантова рука"
Нагадаємо, що наприкінці березня Джим Керрі оголосив про завершення акторської кар'єри.
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