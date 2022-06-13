Радянський та вірменський актор театру та кіно Рафаель Котанджян помер у віці 79 років. Про це повідомило Міністерства освіти, науки, культури та спорту Вірменії.

Актор народився 9 вересня 1942 року в Тбілісі. Закінчив акторський факультет театрального інституту Єревана.

Найбільш відомий за ролями в фільмах "Діамантова рука" (1968), "Серця трьох" (1992), "Графиня де Монсоро" (1997) і "Роксолана (1998-2003)".

У 1980 році Рафаелю Котанджяну присвоїли звання народного артиста Вірменії.

Рафаель Котанджян у фільмі "Діамантова рука"

Нагадаємо, що наприкінці березня Джим Керрі оголосив про завершення акторської кар'єри.