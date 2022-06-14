Україна не змогла обіграти Ірландію у Лізі націй [ Редагувати ]
Збірна України з футболу зіграла внічию проти Ірландії у матчі Ліги Націй з рахунком 1:1. Матч проходив у польському Лодзі.
На 31-й хвилині українці пропустили гол у виконанні Коллінза. На 47-й хвилині Артем Довбик зрівняв рахунок - 1:1.
Після трьох зіграних матчів команда Олександра Петракова лідирує у своїй групі, маючи в активі 7 очок.
Турнірне становище у групі:
- Україна - 7 (3);
- Шотландія - 6 (3);
- Ірландія - 4 (4);
- Вірменія - 3 (4).
Наступні матчі "синьо-жовтих":
- 21.09. Шотландія - Україна;
- 24.09. Вірменія - Україна;
- 27.09. Україна - Шотландія.
У ТОП-дивізіон вийде переможець групи.
Нагадаємо, що збірна України через автогол Ярмоленка програла Уельсу і не зіграє на Чемпіонату світу в Катарі.
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