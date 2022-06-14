Збірна України з футболу зіграла внічию проти Ірландії у матчі Ліги Націй з рахунком 1:1. Матч проходив у польському Лодзі.

На 31-й хвилині українці пропустили гол у виконанні Коллінза. На 47-й хвилині Артем Довбик зрівняв рахунок - 1:1.

Після трьох зіграних матчів команда Олександра Петракова лідирує у своїй групі, маючи в активі 7 очок.

Турнірне становище у групі:

Україна - 7 (3);

Шотландія - 6 (3);

Ірландія - 4 (4);

Вірменія - 3 (4).

Наступні матчі "синьо-жовтих":

21.09. Шотландія - Україна;

24.09. Вірменія - Україна;

27.09. Україна - Шотландія.

У ТОП-дивізіон вийде переможець групи.

Нагадаємо, що збірна України через автогол Ярмоленка програла Уельсу і не зіграє на Чемпіонату світу в Катарі.