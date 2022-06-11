Збірна України розтрощила Вірменію у другому турі Ліги націй [ Редагувати ]
Збірна України з футболу розгромила Вірменію у другому турі Ліги націй.
Свій домашній матч "синьо-жовті" провели у Польщі за підтримки переповненого стадіону.
Україна - Вірменія - 3:0
- 61' Малиновський;
- 77' Караваєв;
- 84' Миколенко.
Становище в групі:
- Україна - 6 очок (3 матчі);
- Шотландія - 3 (1);
- Вірменія - 3 (3);
- Ірландія - 0 (2).
Наступний матч Україна зіграє проти Ірландії 14 червня.
Нагадаємо, що збірна України через автогол Ярмоленка програла Уельсу і не зіграє на Чемпіонату світу в Катарі.
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