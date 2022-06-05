Фатальним для нашої збірної став автогол Ярмоленка

Збірна Уельсу з футболу з рахунком 1:0 перемогла команду України у фінальному матчі раунду плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2022 року у Катарі. Зустріч відбулася в неділю, 5 червня, у Кардіффі.

Фатальним для нашої збірної став автогол на 34-й хвилині матчу Андрія Ярмоленка.

Українські футболісти не можуть вийти у фінальну частину чемпіонату світу з 2006 року, коли у чвертьфіналі поступилися збірній Італії (0:3).

Востаннє команда Уельсу грала у фінальному турнірі світової першості у 1958 році.

На чемпіонаті світу в Катарі (відбудеться з 21 листопада до 18 грудня) збірна Уельсу виступить у групі B, її суперниками стануть команди Англії, Ірану та США.

Нагадаємо, що у півфінальному раунді українці виграли у шотландців із рахунком 3:1, а валлійці перемогли австрійців (2:1).