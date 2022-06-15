росія може підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російське військове керівництво має намір розширити резерв новобранців, маніпулюючи службовими вимогами. У рф можуть підвищити віковий ценз для призову в армію з 40 до 49 років і скасувати обов'язкову вимогу про проходження військової служби для тих, хто буде служити на контракті в танкових військах.
Про це повідомляє ISW.
Цей крок демонструє зростаючу в росії нестачу кадрів для заповнення втрат бойових частин.
У перспективі російське військове керівництво, швидше за все, продовжить зусилля по розширенню резерву відповідних новобранців, вносячи зміни в нормативні документи, що регулюють правила призову на строкову і контрактну службу.
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