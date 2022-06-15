російське військове керівництво має намір розширити резерв новобранців, маніпулюючи службовими вимогами. У рф можуть підвищити віковий ценз для призову в армію з 40 до 49 років і скасувати обов'язкову вимогу про проходження військової служби для тих, хто буде служити на контракті в танкових військах.

Про це повідомляє ISW.

Цей крок демонструє зростаючу в росії нестачу кадрів для заповнення втрат бойових частин.

У перспективі російське військове керівництво, швидше за все, продовжить зусилля по розширенню резерву відповідних новобранців, вносячи зміни в нормативні документи, що регулюють правила призову на строкову і контрактну службу.