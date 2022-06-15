Дефіцит солі та цукру: чи варто запасатися товарами [ Редагувати ]
В Україні не має реального дефіциту на сіль, цукор, оцет столовий чи харчову соду. А дефіцит, що спостерігається час від часу, зумовлений лише збільшеним попитом, тому панікувати не варто. Про це заявили в Одеській ОВА.
В ОВА кажуть, через війну спостерігається ажіотажний попит, що призводить до зростання цін. Заступник начальника Одеської ОВА Дмитро Радулов сказав:
Проблема солі вирішена в повному обсязі за рахунок імпорту із Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини. Дефіцит який може виникати в окремих випадках, зумовлений лише попитом.
Щодо ситуації із цукром: зараз на ринку його на 40% більше, ніж у минулому році, а споживачів на 15% менше, за рахунок того, що населення частково виїхало з країни.
За словами Дмитра Радулова, дефіциту оцту зараз немає. Вся продукція регулярно надходить у точки збуту.
Сода в Україні не виробляється і останніми роками імпортувалася на 100%. Наразі, наприклад, у магазинах Одеської області ці товари є в наявності і законтрактовані в необхідній кількості.
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