Зеленський звернувся до чехів [ Редагувати ]
У середу, 15 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів.
"Наголосив, що російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Тому Україна має отримати все для перемоги", - сказав він.
Сучасну й достатньо потужну зброю, фінансову допомогу й фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб'є з рук росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об'єднання й ніби Україна не потрібна Європі.
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Він сказав, що Україна має отримати все для перемоги