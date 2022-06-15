У середу, 15 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів.

"Наголосив, що російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Тому Україна має отримати все для перемоги", - сказав він.