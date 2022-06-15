Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Албанії та Чорногорії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В Україну у середу, 15 червня, прибули прем'єр-міністр Абанії Еді Рама та очільник уряду Чорногорії Дрітан Абазович. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.
Зеленський зазначив, що для України важлива міжнародна підтримка, особливо в умовах війни. Тому глава держави подякував політикам за візит.
"До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем", - йдеться у повідомленні.
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